Juve, Deschamps ritrova Lucas Hernandez, assente Paul Pogba

In vista dei prossimi match per la qualificazione ad EURO2024, il ct francese ha reso nota la lista dei convocati. Manca ancora Pogba

Alcune sorprese tra i convocati della nazionale francese. Torna a disposizione Lucas Hernandez dopo l'infortunio rimediato durante i mondiali in Qatar, nove mesi dopo la rottura dei legamenti crociati. In vista delle qualificazioni a Euro2024 contro Irlanda e Germania (del 7 e 12 settembre) queste le parole di Didier Deschamps:"Lucas è un calciatore di prima classe con uno spirito combattivo. Ha svolto una buona preparazione, è tornato a gareggiare e questo è molto positivo per la squadra francese", ha spiegato il tecnico per giustificare il ritorno del maggiore dei fratelli Hernandez, che si era infortunato durante la prima partita dei Bleus in Qatar contro l'Australia nel novembre 2022, ed è tornato a gareggiare solo dopo il suo trasferimento a Parigi quest'estate."

Assenti d'onore invece Paul Pogba e N'Golo Kanté, reduci entrambi da diversi guai fisici. Deschamps chiamerà in causa Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni ed Eduardo Camavinga. Su Kanté ha detto: "Ha ripreso a giocare, e ha giocato qualche partita, in un campionato che, grazie ai giocatori che vi militano, è di buon livello, ma viene da una stagione quasi in bianco. È ancora selezionabile in qualsiasi momento, ma per questo raduno ho deciso di dargli una possibilità."

Su Pogba invece: "È stato fortunato a giocare 20 minuti, che è un inizio rispetto all'anno scorso, che è stato un vuoto per lui. Credo in lui e nella sua capacità di tornare al meglio, ma non succederà schioccando le dita".

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Difensori: Axel Disasi (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris SG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Attaccanti: Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Paris SG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris SG), Marcus Thuram (Inter Milan).

