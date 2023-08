Calciomercato Juve, per Bonucci e Pjaca addio molto vicino

La Juventus starebbe concludendo le ultime uscite di questa sessione di calciomercato: nelle prossime ore dovrebbero salutare Bonucci e Pjaca

La vicenda che ha tenuto banco per tutta l'estate sembra destinata a concludersi poche ore prime della chiusura del calciomercato estivo. Tra Juventus e Leonardo Bonucciè arrivato il tempo di dirsi addio. Come riportato anche dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il calciatore sarebbe partito con volo in direzione Berlino. Bonucci firmerà con ogni probabilità un contratto che lo legherà all'Union Berlino. Niente Italia dunque per l'ex capitano bianconero, alla prima esperienza all'estero, che potrà però disputare ancora la Champions League.

Addio a Bonucci — Il tempo dei saluti di Bonucci ai suoi ormai ex tifosi bianconeri è stato rimandato. Il giocatore, raggiunto dai microfoni dei giornalisti alla partenza per Berlino, ha posticipato l'addio. Troppo stetti i tempi per concludere la trattativa per poter dedicarsi a un momento molto importante per un giocatore che ha contribuito alla storia della Juventus. Dopo tanto temporeggiare, magari in attesa della Lazio, probabilmente la scelta preferita del giocatore, Bonucci ha rotto gli indugi. Il difensore potrà continuare a giocare la massima competizione europea, cambiando però radicalmente paese e stile di vita. A 36 anni, il giocatore proverà un esperienza nuova, lontano dalla casa in cui ha provato a rimanere vicino sino alla fine. Le ipotesi Genoa e Roma sono state troppo tardive e non troppo convinte. Inoltre non avrebbero permesso al giocatore la stessa vetrina di Union Berlino e Lazio. Ma quest'ultima non ha trovato l'accordo con il giocatore in termini di ingaggio ed ecco che allora il tempo di dialogare è scaduto.

Fine corsa anche per Pjaca — Un altro giocatore vicinissimo all'addio alla Juventus è Marko Pjaca. A differenza di Bonucci, il giocatore non può vantare con i bianconeri la stessa storia gloriosa. Eppure, in un modo o nell'altro, il croato e i bianconeri sono rimasti intrecciati insieme per 7 anni. La carriera sportiva di Pjaca a Torino è durata molto bene, giusto la prima stagione. Poi una trafila interminabile di prestiti che non ha mai risollevato l'appeal del calciatore. Anzi, negli ultimi anni il giocatore ha trovato sempre meno spazio e in squadre sempre meno blasonate. Da qui la scelta a ormai un anno della scadenza di chiudere definitivamente i rapporti. Sarà con ogni probabilità il Rijeka a chiudere a titolo definitivo per un giocatore per anni bloccato da infortuni, grandi aspettative e un ingaggio ingobrante.

