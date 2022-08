Juve, Depay in bianconero grazie a Pjanic? Le ultime novità

La Juve è al lavoro per portare Memphis Depay in bianconero. L'attaccante olandese è il nome in cima alla lista ma mancano alcuni dettagli

redazionejuvenews

Vlahovic è la punta di diamante dell'attacca bianconero, l'uomo in grado di decidere da solo le partite a suon di gol. La Juve lo scorso mercato invernale lo ha comprato per questo e fino a ora il bomber serbo non ha deluso le aspettative. Come tutti, però, anche il classe 2000 ha bisogno di riposo e per questo la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo in attacco. La Vecchia Signora è alla ricerca di un profilo con caratteristiche ben precise, una punta in grado di giocare al posto di Vlahovic ma in caso di necessità anche al suo fianco. Il nome in cima alla lista è quello di Memphis Depay.

Le trattative con il Barcellona per il cartellino dell'attaccante olandese vanno avanti da settimane. Il club blaugrana è nel bel mezzo di una grave crisi economica e ha disperato bisogno di vendere. Depay è certamente tra i giocatori con le valigie in mano, ma non per questo il Barca lo lascerà andare via così facilmente. Le due squadre stanno trattando per fare in modo che il classe 1994 possa risolvere il proprio contratto con il club spagnolo, così da poter firmare con la Juventus.

Qui sorgono due problemi. Il primo è che il giocatore non ha ancora trovato un accordo completo con i bianconeri. La bozza del contratto è pronta, ma mancano da limare alcuni dettagli. Il secondo problema riguarda il Barcellona, che non può permettere grosse minusvalenze. Per cercare di aiutare i blaugrana, la Juve sarebbe disposta a rinunciare ad alcuni bonus inseriti nel contratto di Pjanic. Così facendo i bianconeri andrebbero a fare uno sconto al Barcellona in cambio della risoluzione del contratto di Depay. Le parti sono molto vicine e si continua a lavorare a oltranza: nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca.