Juve, Allegri: “Domani vedremo l’esito degli esami di Di Maria. Bene Vlahovic”

Buona la prima per la Juve: vittoria per 3 a 0 contro il Sassuolo. Le parole di Allegri ai microfoni di DAZN al termine del match

Inizia con una vittoria il percorso nella Serie A 2022/23 della Juventus . Al termine del match l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN: " Di Maria? Angel ha sempre quella faccia strana. Un problemino all'adduttore lo ha avuto anche settimana scorsa. Forse lo avrei dovuto togliere prima, sul 3 a 0. Ma sono cose che capitano. Abbiamo vinto ed è quello che conta. Siamo partiti bene, ma poi abbiamo perso alcuni palloni e loro hanno avuto qualche azione da gol. Preoccupato per le condizioni di Angel? Vediamo domani gli esiti degli esami. Sono cose che capitano, soprattutto con questo caldo".

Sulla svolta nel primo tempo ha aggiunto: "Dopo il cooling break siamo entrati bene. Prima non riuscivamo ad avere il comando della partita, poi ho messo Cuadrado alto a sinistra e la partita è cambiata. Stiamo migliorando nelle verticalizzazioni. Nel secondo tempo però abbiamo buttato via un po' troppe palle in campo aperto. Fare sempre gol è impossibile, ma bisogna arrivare al tiro".