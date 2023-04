Juve, Del Piero di nuovo allo Stadium. E i tifosi sognano…

La sua presenza sugli spalti dell'Allianz Stadium durante la sfida tra Juventus e Verona ha catturato tutte le attenzioni dei tifosi bianconeri. A tal punto che la partita è passata in secondo piano. Le leggende sono così, lasciano un segno indelebile nel cuore del proprio popolo. Così come ha fatto Alessandro Del Piero , idolo indiscusso anche del presidente bianconero Gianluca Ferrero .

La chiamata dello scorso dicembre ha riportato nuovamente di stretta attualità l'idea che Pinturicchio possa avere un futuro in società. L'ex 10 bianconero potrebbe anche decidere di tornare in pianta stabile a Torino - ora vive a Los Angeles - se la società bianconera gli dovesse offrire un ruolo operativo di un certo spessore a livello dirigenziale. Per ora è soltanto un'idea, non c'è nulla di concreto, ma come riportano i colleghi di Sky anche questa sera Del Piero sarà presente all'Allianz Stadium.