Juve, Ferrero vuole Del Piero in società: il presidente lo ha chiamato

Il presidente bianconero, come tutto il popolo juventino, ha come idolo Pinturicchio e sogna di dargli un ruolo in società: la situazione

redazionejuvenews

Non serve sottolineare la standing ovation riservatagli dall'Allianz Stadium nella partita contro il Verona. L'amore che c'è tra la Juventus ed Alex Del Piero appartiene ad una concezione anacronistica ai giorni d'oggi. Una bandiera, un simbolo, il numero 10 che ha reso grande la Vecchia Signora nelle 19 stagioni in maglia bianconera. Tanto che la partita è passata in secondo piano, "C'è Alex" recita il cuore dei tifosi presenti sugli spalti che si lasciano andare al più classico dei cori: "C'è solo un capitano, un capitano...".

Del Piero è un idolo per tanti tifosi bianconeri e non fa eccezione Gianluca Ferrero. Il presidente bianconero, come tutto il popolo juventino, sogna un suo futuro in società, individuando in lui l'uomo giusto per ripartire. Secondo quanto riportato dal CorriereDellaSera lo scorso dicembre i due si sarebbero sentiti telefonicamente, quando Alex si trovava a Torino con la propria Academy di Los Angeles.

Per adesso però resta il grande rebus del ruolo che Pinturicchio dovrebbe ricoprire. Vive stabilmente ad LA e sarebbe anche disposto a farsi diecimila chilometri, ma vuole un ruolo definito e chiaro all'interno della società. Per intenderci un ruolo da dirigente, magari da vicepresidente del club, un po' come accadde per Nedved. Per ora, però, siamo ancora nel campo delle idee: è bene non farsi illusioni. Ma può rappresentare la base per intavolare discussioni future. Parlerà il tempo ma Alex è corteggiato da tutto il suo popolo.