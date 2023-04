La Juventus dei sogni, ecco l’11 da urlo che vorrebbe Allegri nel 2024

La Juventus sta realizzando un ennesimo miracolo sportivo della sua storia. Solo qualche settimana fa sarebbe stato incredibile pensare che i bianconeri si sarebbero potuti trovare in questa posizione di classifica dopo una penalizzazione che per qualsiasi altra squadra al mondo avrebbe rappresentato una batosta incredibile. Per questa ragione, adesso dai tifosi alla stampa, bisognerà spingere sempre più forte per portare questi ragazzi a credere nella qualificazione Champions sempre e comunque sul campo, senza pensare ai discorsi legati a questa o quella situazione giudiziaria. Dunque, vincere l'Europa League o raggiungere il quarto posto. Ecco, cosa bisognerebbe fare.

Sarebbe incredibile, su questo non abbiamo particolari dubbi. Eppure non stiamo parlando di qualcosa di incredibile ma di qualcosa assolutamente verosimile. Per questa ragione, noi abbiamo provato ad immaginare quella che potrebbe essere la formazione da sogno immaginata a pensata da Allegri per il prossimo anno. Con qualche sforzo da parte del club - necessario - e con dei soldi che potrebbero arrivare proprio dalla qualificazione in Champions. Una formazione da urlo che sarebbe un sogno per ripartire alla grandissima. Dalla porta all'attacco, ecco come potrebbe essere<<<