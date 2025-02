Juve, Del Piero: “Serata non facile ma i lati positivi ci sono”

L'ex Juve Alessandro Del Piero dagli studi di Sky Sport ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro il PSV

Grazie alle reti di McKennie e Mbangula la Juve ha battuto 2-1 il PSV, vincendo così l’andata dei playoff di Champions League. Un risultato importante per i bianconeri, frutto però di una prestazione non esaltante. Al termine della partita l’ex Juve Alessandro Del Piero dagli studi di Sky Sport ha detto: “Che la Juve potesse fare di più ce lo aspettavamo tutti. L’aspetto che preoccupa più degli altri è che il PSV ha avuto più idee di gioco della Juve che è stata brava a stare lì, approfittare di magari piccole imprecisioni e ci sono dei grandi lati positivi. La concretezza la puoi lavorare, il gioco no. Serata non facile ma i lati positivi legati alla voglia ci sono”.

Juve, le parole di Motta

Motta in conferenza stampa ha spiegato: "Conta tutto, nel calcio conta tutto, non c'è una sola cosa che conta. Oggi la nostra realtà è che siamo una squadra giovane: non avendo l'esperienza di altre squadre dobbiamo riequilibrare questo con il dinamismo. Una squadra più giovane deve mettere in difficoltà una squadra meno giovane. Oggi è stata una partita equilibrata, tra due squadre che vogliono andare in avanti e con qualche giocata che con il passaggio vuole superare le linee. Oggi è stato un primo passo per l'obiettivo nostro di arrivare agli ottavi".