Juve, Del Piero indossa la nuova maglia della stagione 2023-24

Alex Del Piero, ex leggenda della Juventus, ha postato un video dove indossa la nuova maglia dei bianconeri.

La stagione oramai sta volgendo al termine e la Juventus, nella giornata di oggi, ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione. Il sito bianconero ha spiegato così il background della casacca: "Lo stile della nuova maglia è caratterizzato dalla celebrazione delle inconfondibili e iconiche strisce bianconere della Juventus, il cui pattern è stato ricodificato. Il motivo triangolare della stagione 2022/23 è stato ripensato e trasformato in una finitura spazzolata che riproduce il tipico manto di una zebra, volendo celebrare così l’individualità e la maestria dei giocatori in campo, con il naturale e immediato richiamo al bianconero.