Mercato Juve | Addio Pogba? Paul ha deciso il suo futuro: “A fine anno…”

La Juventus molto presto dovrà guardare avanti, al prossimo futuro. E lo dovrà fare provando prima di tutto a capire su chi potrà contare e su chi, invece, no. In questo senso oggi vogliamo provare a capire - con delle grafiche molto chiare - quello che potrebbe succedere da qui al termine della stagione, rispetto ad alcuni calciatori presenti nella rosa bianconera. Da Pogba a Rabiot, da Chiesa a Di Maria. Quali sono le probabilità che possano andare via? E quali che possano invece restare? Lo capiremo insieme, scorrendo questa gallery: buona visione e forza Juve! <<<