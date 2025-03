Juve, Del Piero: “Difficile commentare un momento del genere, sono preoccupato”

Al termine della partita contro la Fiorentina l'ex Juve Del Piero ha commentato il difficile momento dei bianconeri

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’ex Juve Alessandro Del Piero ha detto: “È difficile commentare un momento del genere per chi è emotivamente coinvolto come me. La cosa più grave è che non c’è stata una reazione ai cazzotti dell’avversario. Significa che la Juve è in uno stato molto basso e non rispecchia lo spirito del club. Nessuno di quelli che è sceso in campo o era in panchina e anche la dirigenza può essere sereno per aver dato tutto”.

Juve, le parole di Del Piero

"Vuol dire che c'è qualche problema e che c'è tanto lavoro da fare. Non c'è stata una reazione dopo l'Atalanta, c'è stata una continuità verso il basso. Non c'è stata una reazione dentro le partite. Se tu arrivi da un anno particolare, ci sono state indicazioni molto precisi con alcune cessioni. Allora in questo contesto se esci male in Champions e in Coppa Italia, ti presenti a fare due partite importanti dove non hai reazione. Sono molto preoccupato perché la reazione deve esserci in tutto l'ambiente. Serve un chiarimento forte", ha concluso.