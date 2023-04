Juve, Del Piero in società? Allegri scherza: “A calcio non può più giocare”

Dopo la partita contro il Verona, Del Piero è andato a vedere allo Stadium anche quella contro l'Inter: ci sarà spazio per lui alla Juve?

redazionejuvenews

Dopo una lunga assenza da Torino, nell'ultima settimana Alessandro Del Piero è andato due volte allo Stadium a vedere la Juve, prima in Serie A contro il Verona e poi in Coppa Italia contro l'Inter. Un gesto che potrebbe voler dire tutto o niente, ma che di certo fa sperare i tifosi. L'ex capitano bianconero è infatti un beniamino del pubblico e tutti i fan della Vecchia Signora sperano che per lui ci sia un posto nella nuova dirigenza della Juve.

Al termine della partita Allegri in conferenza stampa ha scherzato dicendo: “Penso che a calcio non possa più giocare. Ale è stato un giocatore straordinario, avrà un ruolo da dirigente se vorrà farlo, non so se alla Juve o altrove. Sono decisioni che spettano alla società non a me”.

Decisioni che spettano alla società, giustamente, che potrebbe far ricoprire a Del Piero il ruolo di vice presidente, che fino a pochi mesi fa era di Pavel Nedved. Alex diventerebbe quello che Zanetti è per l'Inter e che Maldini è per il Milan, una figura fondamentale all'interno della dirigenza. I tifosi ci sperano ma per il momento non ci sono conferme ufficiali, solo voci e roumors. Nel frattempo l'ex numero 10 si gode lo spettacolo dell'Allianz Stadium, che ogni partita canta per lui: "C'è solo un capitano"...