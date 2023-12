Juve, Del Neri esalta Gatti: “Ricorda la favola del mio Chievo”

Intervistato per La Stampa, Luigi Del Neri ha parlato di Federico Gatti. L'ex allenatore della Juventus non avrebbe nascosto la sua ammirazione per il percorso del difensore uscito alla ribalta più tardi della media nel calcio che conta. Ecco le sue parole: "Gatti è la dimostrazione vivente che si può arrivare ai vertici anche tardi, è la figura singola che assomiglia alla favola del mio Chievo. Ha qualità e solidità mentale, serve temperamento per ritagliarsi un posto importante nella Juventus".