Juve, dedica la tesi ad Allegri: “Mi aspetta per la firma”

Massimo Bercandino ha dedicato la sua tesi all'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, raccontando il contatto con il tecnico

Ospite al canale YouTube di Gianni Bianco, Massimo Bercandino ha raccontato la sua storia che lo lega all’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il giovane ha infatti dedicato la sua tesi di laurea al tecnico, riuscendo a mettersi in contatto con lo stesso. Ecco cosa ha detto: “Quando sono arrivato a Livorno, mi ha chiamato il suo migliore amico che è anche il suo allenatore di tennis e mi ha messo in contatto con la famiglia: ci siamo sentiti e abbiamo parlato al telefono. Mi hanno fatto le congratulazioni per la laurea, mi hanno trattato in maniera incredibile. Sono persone gentilissime. Poi ho parlato con Allegri al telefono, la mia tesi è rimasta a casa sua. Sono onorato di tutto ciò, me la faranno firmare dal mister e dopo me la spediranno a casa. Con lui ci incontreremo appena ci sarà modo di farlo. Mi ha detto tante cose al telefono, mi ha fatto le congratulazioni ed era dispiaciuto di non essere riuscito”.

Bercandino: “Allegri spacca la tifoseria”

Lo studente ha proseguito: “Max spacca in due la tifoseria, ed è evidente dalla maggior parte dei messaggi che mi sono arrivati in cui tutti erano favorevoli a questo gesto. Ad esempio mi hanno detto “sei un idolo”, “pazzesco”, “incredibile”, infatti poi molti volevano sapere se alla fine avessi ottenuto la firma di Allegri“.