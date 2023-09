Juve, De Winter si candida per una maglia da titolare con ‘Gila’

Arrivato in punta di piedi al Genoa di Gilardino, Koni De Winter -ceduto dalla Juve per un valore di quasi 10 milioni di euro tra prestito con obbligo di riscatto e bonus- è stato protagonista di un ottimo debutto con i rossoblù nella gara contro il Napoli (terminata 2-2). Cosa non scontata dato che di fronte a sé aveva uno dei 'clienti' più scomodi per un difensore: Khvicha Kvaratskhelia. Il 21enne è riuscito contro ogni aspettativa ad annullare il fenomeno georgiano, dando una grande dimostrazione di maturità. E ora si candida per una maglia da titolare: tra due giorni per il Genoa ci sarà la trasferta salentina in casa del Lecce, 4° in classifica.