Juve, da De Sciglio fino a Morata: 8 (o 9?) partite per convincere

In casa Juve alcuni giocatori hanno a disposizione 7 partite di Serie A e 1 (o 2?) di Coppa Italia per convincere: ci riusciranno?

redazionejuvenews

La Juve è ormai fuori dalla corsa scudetto e si prepara a giocare un finale di stagione con ben pochi obiettivi da raggiungere. I bianconeri dovranno infatti difendere il quarto posto dagli attacchi di Roma e Atalanta e cercare di andare il più avanti possibile in Coppa Italia, magari vincerla. Massimiliano Allegri dovrà quindi essere bravo a non far abbassare la concentrazione: un calo nelle ultime sette giornate di campionato potrebbe essere fatale.

Ci sono però alcuni giocatori che non corrono questo rischio. Se infatti Dybala non rinnoverà il proprio contratto, in casa Juve ci sono molti altri calciatori in scadenza. Per loro questo finale di stagione sarà fondamentale per dimostrare il loro valore. De Sciglio, Cuadrado, Perin, Bernardeschi sono infatti in scadenza di contratto. Se il colombiano sembra abbastanza sicuro di un rinnovo, tutti gli altri sono ancora in bilico. In particolare, il futuro di Bernardeschi è ancora tutto da scrivere. Alla Juve l'attaccante italiano ha convinto solo a tratti e per questo la dirigenza sta pensando con attenzione sul da farsi. Non è proprio un rinnovo, ma quasi, la situazione di Alvaro Morata. A fine stagione la Juve dovrà decidere se acquistarlo a titolo definitivo o lasciarlo tornare all'Atletico Madrid. Palla al calciatore: si dimostrerà all'altezza?

Chiosa finale su due giocatori che invece fanno parte di una terza categoria: Arthur e Kean. Il loro contratto è ancora lungo, ma tanto il centrocampista brasiliano quanto l'attaccante italiano sono in bilico. L'allenatore non è convinto del loro rendimento e per questo in estate potrebbero essere venduti per lasciare spazio a qualcuno di più congeniale alle idee del tecnico bianconero. Come per gli altri, anche Arthur e Kean avranno a disposizione sette partite di campionato più una (o due, in caso di passaggio del turno in Coppa Italia) per convincere. Staremo a vedere.