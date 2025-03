Juve, De Paola: “Vlahovic non ha controllo palla. E’ un bidone”

Paolo De Paola ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovc, esprimendosi in modo molto severo sulle sue capacità tecniche

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Non ha un controllo di palla, tira un rigore assurdo, sembra nevrotico quando tocca il pallone. Guadagna 12 mln l’anno, un milione al mese. E’ un bidone”. Inoltre, sull’allenatore Thiago Motta, ha aggiunto: “Adesso non cambiano, si cambia a fine stagione. Boccio totalmente Motta, anche se l’ho difeso tanto. Motta sta fallendo, lo saluterei a fine stagione perché si è rivelato una delusione. Con Conte una prestazione come quella con l’Empoli non ci sarebbe mai stata. Già dopo la conferenza stampa di Gasperini che parlava di un addio a fine contratto, io mi sarei fiondato su di lui. Sarebbe l’ideale per lavorare con i giovani e migliorare i giocatori che ci sono. Gasperini poi è cresciuto alla Juve, con lui si andrebbe a nozze. Escluderei Conte, perché punterebbe su un ruolo manageriale molto forte su di lui”.

De Paola: “Sul Milan aveva ragione Fonseca”

Infine, sul parallelismo con il Milan, ha concluso: "Il Milan è come la Juve, stessa prestazione indolente. Alla fine è giusto dire che il maggior colpevole è la società. Aveva ragione Fonseca, vogliamo dirlo? Se Conceicao arriva alle stesse conclusioni…il problema è dei giocatori che non hanno la testa. E' un problema di concezione di squadra che non ha un'identità; un'accozzaglia di giocatori che non ragiona da squadra e non hanno senso di appartenenza. E la società doveva far capire a questi giocatori dove sono".