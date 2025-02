Juve, flop Vlahovic: un rigore che cala il sipario

La prestazione in Coppa Italia con l'Empoli, a cui si aggiunge un rigore sbagliato, può costare il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus

di Flavio Zane

Il gol decisivo contro il Cagliari sembra già un evento del passato lontano, cancellato dai traumatici ricordi di una serata, quella di ieri contro l’Empoli, nefasta per tutto l’ambiente bianconero. In un calcio che vive di emozioni, nel quale la partita più importante è sempre quella successiva, allo stesso tempo, quella che rimane più vivida nei ricordi è quella precedente. Nel caso della sfida alla compagine toscana che, sconfiggendo la più quotata controparte bianconera, si è guadagnata una storica semifinale di Coppa Italia, la partita di Dusan Vlahovic è parsa tutto al di fuori che memorabile. Infatti, di indelebile non è rimasta tanto la prova pressoché impalpabile dei 90′ minuti, bensì il rigore sbagliato, il primo in ordine di battitura della Juve dal dischetto, con il quale ha dato avvio alla disfatta bianconera.

Muani-Vlahovic: la coppia che non scoppia

In una partita, dal sapore di ultima spiaggia per lui quanto per la squadra, Vlahovic ha inoltre avuto il demerito di far scemare l’entusiasmo per l’esperimento dal 1′ minuto in coppia con Randal Kolo Muani. Test che potrebbe già essere stato bocciato, esattamente come bocciato sarebbe un futuro prossimo di Vlahovic ancora in bianconero. Perché, al di là della performance in Coppa Italia, le vicende legate all’attaccante serbo sono ben note da tempo e da tempo immutate. Il contratto con scadenza nel 2026 e un accordo a ribasso congelato spingerebbero sempre più a un addio a cifre molto più basse di quelle del suo arrivo.

Ad oggi, il futuro di Vlahovic pare lontano dalla Juve, ma anche dall'Italia. Con un ingaggio da dodici milioni di euro lordi, quello percepito in bianconero, solo le big della Premier League, il Psg o il Barcellona potrebbero riflettere sull'idea di fare sul serio per lui. Senza dimenticare la pista che porterebbe alla Saudi Pro League.