Juve, De Paola: “Per Allegri conta il risultato. Ora ha ragione lui”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commentato l'ultima vittoria in Serie A della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ad Allegri appartiene la vittoria di cortomuso, non gli appartiene l’azione del gol decisivo. Non fa parte del suo calcio, ma quel che conta è il risultato. I numeri per due anni hanno dato contro ad Allegri e deve farsi perdonare due stagioni disastrose. In questo momento però ha ragione Allegri e questo va detto".