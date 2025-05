Juve, De Paola: “Mancata Champions sarebbe un fallimento”

Paolo De Paola ha parlato del momento della Juventus: per il giornalista, il non raggiungimento del 4° posto sarebbe un fallimento

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola è ritornato sul pareggio tra il Bologna e la Juventus. Ecco le sue parole: “Ho visto una bellissima partita della Juventus a Bologna, lascia l’amaro in bocca perché ha affrontato bene la squadra più in forma del campionato. Finalmente ho visto una Juve attiva e mai passiva, questa è l’impronta di Tudor ed è un segnale positivo. Servirà poi confrontarsi con i fatti, se la Juve non dovesse andare in Champions sarebbe un fallimento e lo sarebbe anche per Tudor. La Juventus deve essere la squadra ad andare in Champions, per quanto successo negli ultimi anni sarebbe inaccettabile”.

De Paola: “La sconfitta con il Parma rischia di pesare”

Il giornalista ha proseguito: "Quanto può pesare la sconfitta di Parma? Tanto, è una partita persa in maniera ignobile con un atteggiamento inaudito. Su questo però abbiamo fatto spesso delle sottolineature, su tutte l'espulsione di Yildiz. Ho criticato spesso Savona, ma ieri ha mostrato quel carattere mancato nelle precedenti prestazioni contro Orsolini che è uno dei più in forma del campionato. Ho visto in risalita Nico Gonzalez, ieri ha sfiorato il raddoppio e trovato il gol poi annullato".