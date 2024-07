Juve, De Paola: “Giuntoli ha risolto una situazione generale difficile”

De Paola ha parlato del direttore sportivo della Juve, Giuntoli: il giornalista ha elogiato il lavoro incessante del dirigente dei bianconeri

Intervistato per Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Per il giornalista, il dirigente dei bianconeri sarebbe da lodare per il grande lavoro che starebbe svolgendo in un contesto complicato della società nel quale è arrivato.

De Paola su Giuntoli

Ecco le sue parole: “Giuntoli è stato molto chiaro, la situazione finanziaria ed economica trovata alla Juve era veramente molto difficile. Senza dare colpe e responsabilità a qualcuno, però se devi risanare la situazione e nello stesso tempo non tradire la missione sportiva del club, la Juve lo sta facendo. Giuntoli non è stato mai fermo. I tifosi non possono giudicare ora la squadra, se lo fanno è perché sono in malafede. Il giudizio negativo su una amichevole con tanti ragazzini non può essere dato”.