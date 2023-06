Oltre alla Juventus, l'Inter e la Roma, secondo Il Messaggero anche la Lazio starebbe pensando a lui come prossimo rinforzo del centrocampo. In questi giorni, i biancocelesti starebbero trattando con insistenza un altro giocatore del Sassuolo, ovvero l'attaccante Domenico Berardi. E' possibile che il nome di Frattesi sia dunque emerso per capire quali margini ci sarebbero per imbastire un ulteriore trattativa.