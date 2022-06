Ballotta: “Koulibaly sarebbe l’ideale per la difesa della Juventus”

Marco Ballotta , ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, toccando diversi temi. Ecco le sue parole sul calciomercato dei bianconeri: "Con l’arrivo di Pogba è indubbio che in mezzo al campo, se arriva con la testa giusta, è uno di quelli che può fare la differenza. Di Maria porta tanta esperienza anche a livello internazionale. È un giocatore ancora in salute, ha l’età giusta per poter dare ancora qualcosa e può aiutare tanto. È un innesto molto importante, ma serve anche qualcos’altro. Berardi? Secondo me è già pronto, forse merita un palcoscenico più importante e un giocatore come lui può sicuramente servire alla Juve. La Juventus deve anche ringiovanire e forse doveva anticipare un po’ i tempi e l’annata. Berardi a mio avviso potrebbe essere l’uomo giusto".

Sulla cessione di De Ligt e i rinforzi per la difesa: "Sì, lo sacrificherei, ma per una cifra importante. Non so la clausola quale sia, ma sicuramente non è meno di 90 milioni di euro. Adesso non è che ci siano mille difensore forti in giro, qualcuno c’è ma quelli che li hanno se li tengono. Dagli 80 ai 100 la Juve farebbe un buon affare. Andando via de Ligt, e con l’addio di Chiellini, c’è veramente necessità. Koulibaly sarebbe l’ideale perché è un giocatore di altissimo livello, fa reparto da solo e se la Juve riuscisse a portarlo a Torino sarebbe il sostituto ideale di de Ligt. Con lui si può pensare di sperare in un qualcosa di importante per la prossima stagione, perché tra i colpi in difesa, centrocampo e attacco cambierebbero il volto della Juve in modo drastico e positivo".