Juve, De Grandis: “Gonzalez ritrovato per la prossima stagione”

Stefano De Grandis ha parlato dell'attaccante della Juventus, Nico Gonzalez: per il giornalista, il giocatore meriterebbe ancora fiducia

Intervenuto a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato dell’apporto in Juventus-Udinese, di Nico Gonzalez e Kenan Yildiz. Ecco le sue parole: “La Juventus ha ritrovato alcuni giocatori di qualità che possono essere importanti e sono stati importanti contro l’Udinese, in particolare mi riferisco a Nico Gonzalez e Yildiz, e lo potranno essere soprattutto nella prossima stagione. Non so ci sarà anche la potenza di Vlahovic, non so se ci sarà una rivoluzione o se proveranno ad aggiustare le cose. Corsa Champions? La Roma ha l’avversario più tranquillo perché dovrà giocare in casa del Torino, mentre Juventus e Lazio devono affrontare Venezia e Lecce che sono in lotta per la salvezza”.

De Grandis: “Penso che la classifica possa rimanere così”

Il giornalista ha proseguito: "Mi viene da pensare in questo momento che la classifica possa rimanere così con la Juventus in Champions, la Roma in Europa League e la Lazio in Conference. Se perde la Lazio, la Fiorentina potrebbe rientrare per la Conference, se la Roma pareggio la Lazio potrebbe rientrare in Europa League vincendo con il Lecce, se la Juventus non vince a Venezia ed è possibile Ranieri fa un'impresa che già ha scritto".