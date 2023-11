Juve, De Agostini: “Nessuna vergogna per il gioco. Ci vuole pazienza”

Intervistato a Radio Bianconera, Gigi De Agostini ha analizzato il gioco espresso sin qui in stagione dalla Juventus. Ecco le sue parole: “In primis ricordo che quattro dei sei gol incassati sono arrivati in una sola gara, quella in casa del Sassuolo, altrimenti la difesa sarebbe ancora meno battuta. Bisogna essere moderatamente soddisfatti, va bene il secondo posto dopo 11 giornate e considerando che la rosa è inferiore a quella dell'Inter. Oltre alla vittoria, i tifosi spesso chiedono il bel gioco, ma in alcuni casi le cose non vanno in questo modo. Alcune partite si portano a casa anche giocando come la Juve a Firenze, segnando e poi mettendosi tutti in difesa. Non bisogna vergognarsi per questo".