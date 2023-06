Juve, il punto su Davide Frattesi: chi è in vantaggio?

Intanto la Roma -grazie all'eccellente lavoro di Tiago Pinto che si sta concentrando sul mercato in uscita- proverà a mettere sul piatto 30 milioni (considerando sempre che il 30% gli verrà riconosciuto di diritto sulla futura rivendita del giocatore) per convincere una volta per tutte il ds neroverde a cederlo. In caso contrario la Roma si prenderà i 12 milioni che gli spettano e si ritireranno dalla corsa. Ieri a Milano i due dirigenti -Tiago Pinto e Giovanni Carnevali-, hanno formalizzato l’accordo per il trasferimento dei giovani Volpato e Missori per 10 milioni di euro (7,5 la valutazione per il giovane trequartista, 2,5 invece il terzino classe 2004) più il 15 % sulla futura rivendita che spetterà alla Roma.