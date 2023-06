Rassegna Juve – Rabiot rinnova, Cuadrado saluta in attesa di Weah

La Juventus ha mosso le prime pedine di questo calciomercato , che ufficialmente inizierà il 1 luglio: i bianconeri si sono assicurati la permanenza a Torino di Adrien Rabiot , con il giocatore francese, punto fermo dello scacchiere di Massimiliano Allegri , che ha scelto con il cuore di rimanere a sotto la Mole ancora per una stagione, nonostante l'assenza della Champions League. Discorso diverso per Cuadrado , che ormai sembra destinato a lasciare la Juventus, e che verrà rimpiazzato da Weah , atteso giovedì al J Medical. Mercato che entra nel vivo, come testimoniano le prime pagine dei giornali di questa mattina.

La Gazzetta dello Sport: "Si muove la Juve, Rabiot c'è Giuntoli si avvicina"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone il suo focus in prima pagina sul mercato della Juventus, e sul prossimo arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, oltre che sul rinnovo di Adrien Rabiot. "Via al piano del nuovo ds. Vlahovic andrà all'asta e si segue la pista Hojlund": la rosea continua il suo punto del mercato con la situazione legata al numero 9 della Juventus, che stando a quanto scritto potrebbe finire all'asta durante il mercato per essere rimpiazzato dall'attaccante dell'Atalanta Hojlund.