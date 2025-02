Juve, date e orari dalla 24a alle 26a di Serie A e dei quarti di finale di Coppa Italia

In attesa della sfida contro l’Empoli in programma domenica 2 febbraio alle 12:30, la Juve si prepara a pensare anche ai prossimi impegni. Sul proprio sito ufficiale, infatti, il club bianconero ha pubblicato date e orari delle prossime giornate di Serie A. Ecco il comunicato: “La Lega Serie A ha annunciato date e orari delle partite delle giornate di campionato dalla 24ª alla 26ª; di seguito tutte le indicazioni relative alle gare che attendono la Juventus nelle prossime settimane”.

26ª giornata | Cagliari-Juventus -> domenica 23 febbraio, ore 20:45

Juve, date e orari di Coppa Italia

Ma non solo Serie A: i bianconeri saranno impegnati anche in Coppa Italia. Ecco quindi date e orario della sfida dei bianconeri nei quarti di finale. Ecco il comunicato: “La Lega Serie A, con il comunicato ufficiale n. 157 di oggi – 31 gennaio 2025 – ha indicato anche la data e l’orario della prossima sfida di Coppa Italia che vedrà la Juventus impegnata contro l’Empoli – gara valida per i quarti di finale della competizione. Juventus-Empoli, quarti di finale di Coppa Italia: mercoledì 26 febbraio, ore 21, Allianz Stadium (Torino)”. Ma parlando del mercato invernale, arriva una notizia assurda: in attacco cambia tutto, può arrivare… <<<