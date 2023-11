Juve, Danilo si allena a parte: cosa filtra per la Fiorentina

Il riacutizzarsi del problema di Danilo complicherebbe il suo rientro per la prossima partita della Juve ospite in trasferta della Fiorentina

Proseguono gli allenamenti della Juventus con vista all'impegno del weekend in Serie A contro la Fiorentina. Nell'ultimo allenamento, Danilo ha proseguito con il suo lavoro a parte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe pessimismo per un suo recupero per il match con i viola. Il riacutizzarsi del problema avrebbe rallentato il suo recupero e difficilmente il brasiliano sarà rischiato, anche alla luce delle buone prestazioni di Daniele Rugani.