Juve, il riassunto del giorno: parlano Alex Sandro e Danilo

Per la Juve è un giorno di festa, visto il compleanno dei bianconeri. Hanno rilasciato un'intervista Alex Sandro, parlando di Madama: "Per me Danilo è uno di famiglia. A lui gli dico sempre che ho vissuto più momenti con lui che con quelli della mia famiglia perché siamo stati tanto tempo insieme in ritiro. Ricordo che al Porto eravamo nella stessa camera. Mi conosce bene, abbiamo un bel rapporto".

Anche Danilo ha detto la sua: "Non l’ho mai raccontato, ma nel 2017 potevo andare alla Juve prima di andare al Manchester City. Mentre parlavo con una persona della Juve ho chiesto se Alex Sandro rimaneva o andava via. In quel momento c’erano tante squadre che lo cercavano.

Se lui fosse andato via per me sarebbe stato insostenibile. Alex per me è stato sempre un fratello. E’ l’amico vero che ho nel calcio. Giocare insieme ad Alex in campo è una cosa che non so spiegare".