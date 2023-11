Juve, domenica di lavoro per Danilo: il capitano vuole tornare subito al 100%

Il capitano della Juve Danilo non conosce riposo: anche di domenica il brasiliano si è messo a lavoro per recuperare dall'infortunio

Secondo le Sacre Scritture la domenica dovrebbe essere il giorno di riposo e così è per molti... ma non per Danilo. Il difensore brasiliano ha infatti postato una storia su Instagram mentre va ad allenarsi alla Continassa.