Juve, D’Aniello: “Giuntoli non è da mettere in discussione”

D'Aniello ha parlato del direttore sportivo della Juve, Giuntoli: per il musicista e tifoso bianconero, il suo lavoro sarebbe stato buono

Intervistato per TJ, Franco D’Aniello ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: “Giuntoli è molto bravo, non era facile quel tipo di lavoro di ringiovanimento sulla rosa. Tutti oggi criticano la sua campagna acquisti, ma a settembre nessuno diceva che Koopmeiners fosse un bidone o che Douglas Luiz non fosse buono. Il mercato non lo ha sbagliato, poi è chiaro che qualche errore con i giovani lo ha fatto. Ma anche lì ci dovevi veder lungo per scommettere su Miretti (in prestito secco ndr) e su altri. Per me non è da mettere in discussione. L’allenatore non è da Juve, probabilmente è legato a certi processi mentali che avvengono nelle squadre di provincia. C’è un po’ di arroganza in lui, ma d’altronde quando giocava era piuttosto taciturno. Non capisco perché qualcuno volesse che urlasse in panchina”.

D’Aniello: “Ai vertici manca una figura di calcio”

Inoltre, sugli attuali amministratori della Juve, il musicista e tifoso bianconero ha aggiunto: "In questo momento, nel ruolo di presidente e amministratore delegato, ci sono due tecnici esperti dal punto di vista finanziario. Ma sono persone che non hanno mai fatto parte del mondo del calcio, prima di questa esperienza. Al fianco di uno Scanavino o di un Giuntoli metterei una leggenda del calibro di Del Piero che conosce il talento e sarebbe in grado di non far sprecare soldi a livello di investimenti. In un ambiente dove lo stesso presidente già citato non ha un potere carismatico, ecco che una figura come quella di Alex sarebbe impattante a livello psicologico".