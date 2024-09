Juve, Damiani: “Non sono convinto di due acquisti…”

Oscar Damiani ha commentato le mosse di calciomercato della Juventus: l'agente ha rivelato alcune perplessità su due acquisti die bianconeri

Intervistato a Radio Bianconera, Oscar Damiani ha parlato delle mosse di calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Intanto un ruolo importante è della società e la Juve sotto questo profilo è il massimo, come è un grande dirigente Giuntoli. E’ stato ingaggiato Motta come tecnico, persona di un livello superiore alla media, equilibrio e intelligenza non comuni, lo conosco dai tempi in cui era al Paris Saint Germain. Chiaramente per vincere servono i calciatori. Finora il percorso della Juve è ottimo, ma è presto per dare giudizi dopo appena tre turni di campionato”.

Damiani: “Koopmeiners uomo giusto, Conceicao…”

L’agente ha proseguito: “Koopmeiners è un grande acquisto, Thuram è ancora giovane, quindi ha bisogno di crescere. Non mi convincono Nico Gonzalez e Conceicao. Douglas Luiz sicuramente deve adattarsi ad un campionato diverso dalla Premier League, sicuramente più complicato sotto l’aspetto tattico. Il mercato lo ritengo eccellente, prevedo una Juve protagonista in Italia e in Europa. Thiago Motta? Sì, è l’uomo giusto per qualunque club, tanto più per quello bianconero, bravo a sua volta a scegliere gli elementi . La nuova Juve sono certo farà una grande stagione, difficile però dire ora se vincerà o magari arriverà seconda. Del resto si sono disputate solo tre partite di campionato”.