Juve, dalla Spagna: Vlahovic sul taccuino di Florentino Perez

Nel mentre -come riferito da 'Cadena SER'- Florentino Perez si guarda intorno (tra le ipotesi: Haaland, Osimhen e Kane) e pensa all'attaccante della Juve (notizia confermata anche da 'Sport'). Non è escluso che il serbo possa anche arrivare in prestito con diritto di riscatto (di almeno 15-20 milioni di euro), visto che la Juventus deve fare cassa. Tuttavia i bianconeri spingono per la cessione: gli 80-90 milioni di euro richiesti per il suo cartellino rientrerebbero nel budget dei madridisti.