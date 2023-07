I bianconeri conoscono bene il marocchino e lo avrebbero individuato come giusto profilo per l'attacco di Massimiliano Allegri. Il 26enne -a Siviglia dal 2020- ha totalizzato 158 partite, 53 gol e 2 assist. Nel mentre il neo arrivato Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro per fare chiarezza sul futuro di Vlahovic (e non solo).