Juve, tutte le curiosità sul nuovo calendario 2023-24: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le curiosità sul calendario della prossima stagione. Ecco il comunicato: "LO SAPEVATE? La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1ª giornata nella storia della Serie A (58), la Lazio è invece quella che ha pareggiato più volte questo incontro (29), mentre l’Atalanta è quella che ha ha registrato più Udinese-Juventus si giocò alla 1ª giornata per l’ultima volta il 22 agosto 2021: terminò 2-2. In totale sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano all’esordio in campionato: fin qui due vittorie della Juventus, un successo friulano e un pareggio. Curiosamente, la Juve ricomincerà da dove ha terminato l'ultimo campionato: alla Dacia Arena di Udine. QUALCHE NUMERO SU... IL DERBY D'ITALIA Juventus-Inter alla 13ª giornata come nella scorsa stagione: in quel caso 2-0 per i bianconeri con gol di Rabiot e Fagioli. Nessuna sfida è stata disputata più volte rispetto a Inter contro Juventus nella storia della Serie A (180), al pari di Inter contro Roma. La Juventus è l'unica squadra che ha sconfitto l'Inter due volte su due nello scorso campionato.

Nel 2022/23 la Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l’Inter in Serie A senza subire alcun gol per la prima volta dal 1976/77. JUVENTUS-NAPOLI La Juventus è imbattuta in quattro sfide contro il Napoli alla giornata 15 in Serie A (3V, 1N), inclusa la vittoria in quella più recente: 1-0 firmato dall’attaccante argentino Gonzalo Higuain, il 1° dicembre 2017, all’allora Stadio San Paolo. Nel 2022/23 il Napoli ha vinto entrambi i match contro la Juventus in campionato per la quarta volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2009/10, 1986/87 e 1957/58. Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2013/14), il Napoli è la formazione che ha vinto per più volte contro la Juventus in campionato, otto in 20 sfide (10 successi bianconeri, due pareggi).