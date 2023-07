Serie A 2023/2024: il calendario della Juventus

Prende oggi il via il nuovo campionato con il sorteggio delle giornate per quanto riguarda la prossima stagione calcistica

La Serie A 2023/2024 è pronta a partire, con il sorteggio dei calendari per la prossima stagione. La Juventus cercherà di tornare protagonista sin da subito: si parte il 19 agosto, con un calendario che anche quest'anno sarà asimmetrico, e si concluderà il 26 maggio. La prima sosta per le Nazionali arriverà il 10 settembre, mentre non è prevista nessuna sosta Natalizia con il campionato che si giocherà anche il 23 ed il 30 Dicembre.