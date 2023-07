La Juve esagera: “Sta pensando ad un colpo da 75 milioni” | Mercato

Dopo aver salutato il Fideo e con anche Chiesa che potrebbe lasciare Torino, la Juventus si è messa alla ricerca di esterni d'attacco . Tanti i nomi accostati ai bianconeri nelle ultime settimane, da Zaniolo fino a Orsolini e Berardi. Il profilo cercato dalla Vecchia Signora è quello di un attaccante rapido e veloce , in grado di supportare la manovra e aumentare il livello tecnico del reparto offensivo. Ed è in questo senso che è uscito fuori un nome nuovo.

In quest'ottica infatti - secondo quanto riportato in Porgogallo da O Jogo - la Juve sarebbe sulle tracce di Pepe, esterno d'attacco del Porto. Il classe 1997 rispetta alla perfezione le caratteristiche che servono ai bianconeri e potrebbe rivelarsi un innesto importante per la squadra di Massimiliano Allegri. Per la squadra portoghese, però, il giocatore è fondamentale e per questo i Dragoes sono pronti a respingere ogni assalto al giocatore. Per acquistare il suo cartellino sarà necessario pagare la clausola rescissoria da ben 75 milioni di euro. Ovviamente si tratta di una cifre altissima ma il fatto che la Juve stia comunque sondando il terreno, qualcosa, dovrà pur significare. E parlando di calciomercato, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe infatti preso una decisione di quelle davvero molto pesanti <<<