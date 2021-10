Juve, Cuadrado scherza con McKennie: “Il nuovo commesso di McDonald”

Sui social Cuadrado scherza sull'abbigliamento di McKennie. I due giocatori della Juve, però, hanno deluso contro l'Inter

Simpatico siparietto all'interno dello spogliatoio della Juventus, con Juan Cuadrado a scherzare con McKennie. Il terzino colombiano ha "accusato" il centrocampista americano di essere un commesso del McDonald. In effetti l'abbigliamento dell'ex Schalke (nella foto sotto) era particolarmente eccentrico, e ricordava molto i colori della famosa catena di fast food. I due giocatori bianconeri, però, avrebbero ben poco di cui scherzare dopo la prestazione vista in campo ieri sera… Il colombiano e l'americano sono infatti stati tra i peggiori in campo, incapaci di incidere positivamente sul match.

Dopo aver convinto sotto la gestione di Andrea Pirlo, quest'anno Weston McKennie non è riuscito a fare altrettanto con Massimiliano Allegri. Impreciso in fase di impostazione e in quella offensiva, l'americano non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Il centrocampo della Juventus fa molta fatica a girare e la dirigenza bianconera è alla ricerca di giocatori che possano fare la differenza in mezzo al campo. In questo senso l'innesto di Locatelli è stato fondamentale, ma al fianco del giocatore italiano c'è bisogno di qualcuno del suo stesso livello. Se McKennie non dovesse migliorare il suo rendimento potrebbe anche essere venduto per far spazio ad un giocatore più funzionale alle idee tattiche dell'allenatore bianconero.

Il terzino colombiano, invece, è un vero e proprio mistero.Massimiliano Allegri lo adora, da sempre, eppure il classe 1988 non è ancora riuscito a convincere. Schierato come esterno di centrocampo, il Cuadrado non è quasi mai riuscito ad incidere nella trequarti avversaria: per lui solo un gol in sette presenze in Serie A. Da uno come lui è lecito aspettarsi qualcosa in più. Le cause del calo? Difficile saperle con sicurezza. Sicuramente la Juventus fatica molto in fase offensiva e di conseguenza anche il colombiano ne risente. Un'altra causa potrebbe essere l'età: che Cuadrado cominci a sentire il peso degli anni?

