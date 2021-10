Allegri: “La squadra sta crescendo, dobbiamo continuare a lavorare”

L?allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto nel Derby d'Italia contro l'Inter

La Juventus ha pareggiato ieri sera il Derby d'Italia contro l'Inter, agguantando il pareggio per 1-1 sul finale del match grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala. La Joya ha risposto al gol di Edin Dzeko nel primo tempo, bravo a sfruttare per primo la ribattuta del palo colpito da Hakan Calhanoglu con un tiro da fuori. Un punto guadagnato per i bianconeri, che visti i risultati delle altre avversarie hanno mantenuto invariato a 10 punti il distacco dalla testa della classifica, occupata ora a pari merito dal Napoli e dal Milan. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la partita, analizzando il match e la prestazione di Paulo Dybala, con un occhio a quelli che da qui in avanti dovranno essere i miglioramenti a cui la squadra dovrà andare incontro.