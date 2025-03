Juve, ct Serbia: “Quello che stanno facendo a Vlahovic non va bene”

Le parole del ct della Serbia Stojkovic sulla situazione di Dusan Vlahovic in casa Juve: "Con me giocherà sempre"

Dall’arrivo di Kolo Muani in poi lo spazio in casa Juve per Dusan Vlahovic è diminuito sempre di più. Tanti, troppi minuti in panchina per il bomber serbo, che non ha più avuto modo di dimostrare le proprie qualità. Certo, il rapporto con Motta non è mai stato idilliaco, ma vista la difficoltà della Vecchia Signora nel segnare uno come Dusan potrebbe risolvere alcuni dei problemi della squadra. Eppure anche contro la Fiorentina il classe 2000 è rimasto in panchina.

Juve, le parole del ct della Serbia su Vlahovic

Intervenuto dal ritiro della nazionale serba il ct Stojkovic ha detto: “Ho una buona e alta opinione di Vlahovic e delle sue qualità. Nel calcio arriva un momento in cui si respira un’aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più. Sono affari loro. Ogni giocatore ha momenti positivi e negativi nella propria carriera, noi apprezziamo Dusan come uno dei tasselli più importanti del nostro gioco. Ma con me giocherà sempre perché qui ha l’opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene“. Nel frattempo arriva una notizia bomba: con Motta è finita, al suo posto arriva… <<<