La Juve crolla in Borsa: come cambia il mercato di gennaio?

Dopo le dimissioni del CdA la Juve crolla in borsa: ora il mercato di gennaio sarà all'insegna del risparmio per Allegri e Cherubini

La situazione è in divenire ma l'impressione è che l'annuncio di ieri sera delle dimissioni di tutto il CdA sia solo la punta dell'iceberg della crisi in casa Juve, l'inizio della fine. Le prime, preannunciate svolte sono arrivate questa mattina quando ha Piazza Affari ha riaperto i battenti. La Juve è infatti quotata in Borsa e nel giro di pochissimo il titolo è crollato a picco fino a un disastroso -10%. Alla fine la perdita si è ridotta a "solo" -5%, con il titolo poi fermato per "eccesso di volatilità". Ora la quotazione della Juve in Borsa è di appena 670 milioni di euro, un valore ai minimi storici.