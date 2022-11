Clamoroso Juve! Arriva il comunicato ufficiale del club sulle dimissioni del cda

Dimissioni in blocco per tutto il consiglio di amministrazione della Juventus

Avvenimento clamoroso in casa Juventus. Si è dimesso tutto il consiglio di amministrazione. Non solo Andrea Agnelli, al presidente bianconero hanno fatto seguito le dimissioni del suo vice Pavel Nedved, dell'ad Maurizio Arrivabene e dei vari membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. La decisione unanime è stata presa in seguito al coinvolgimento dell'organo nell'indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l'accusa di falso in bilancio.