Da #AllegriOUT alle dimissioni del CdA: la Juve riparte da Max e Cherubini

Sarebbe dovuto essere il primo a andarsene e invece è l'unico rimasto: la Juve che verrà riparte da Allegri e Cherubini

redazionejuvenews

Prima richiamato sulla panchina della Juve per salvare la situazione, poi criticato per i risultati deludenti, tanto che per settimane sui social è impazzato l'hashtag AllegriOUT. Alla fine però i bianconeri sul terreno di gioco hanno rialzato la testa e l'unico rimasto al suo posto è proprio Max. Agnelli, Nedved e tutto il CdA: della vecchia Juve sono rimasti solo Allegri, Cherubini e, per ora, Arrivabene. La Vecchia Signora ripartirà da qui.

L'amministratore delegato Arrivabene si è infatti formalmente dimesso ma per stessa richiesta del CdA rimarrà ancora in carica in questa fase di transizione. La nuova Juve di John Elkann sarà diversa: più tecnici, meno figure sportive. Lo dimostrano le nomine di Scanavinocome Direttore Generale e di Ferrero come Presidente. Se da una parte però la dirigenza è pronta a un cambio sostanziale, dall'altra la Juve sul campo rimarrà la stessa.

Ora starà proprio a Allegri mantenere saldo il timone della squadra. Il rischio che le voci societarie distraggano lo spogliatoio sono altissime e rischiano di mandare in fumo il lavoro fatto negli ultimi mesi. Max e Cherubini, al netto di clamorosi colpi di scena, dovranno lavorare con quello che hanno già a disposizione: a gennaio il mercato sarà praticamente inesistente. In questo senso però l'allenatore bianconero può ritenersi in parte soddisfatto perchè i veri colpi saranno il ritorno di Pogba e Chiesa. Si prospettano mesi difficili e la Juve si prepara a andare al Max. E intanto arriva l'annuncio proprio sul tecnico bianconero<<<