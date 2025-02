Juve, Criscitiello: “La vittoria con Empoli non cancella le difficoltà”

Criscitiello ha commentato il successo della Juve contro l'Empoli: per il giornalista, l'exploit non cancellerebbe i problemi dei bianconeri

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha commentato i risultati del weekend di Serie A. Sulla Juventus, il giornalista ha detto: “La Juventus resta un grande punto di domanda. La vittoria di rimonta con l’Empoli, naturalmente, non cancella tutte le difficoltà di una squadra in piena crisi di gioco e di risultati. A fine primo tempo, ieri, avevamo iniziato il funerale ma almeno la reazione d’orgoglio c’è stata. Poco, ancora troppo poco”.

Criscitiello: “La Juve deve chiudere con il botto di mercato”

Inoltre, lato calciomercato, il giornalista ha parlato della Juventus e delle altre protagoniste al vertice della Serie A. Ecco cosa ha detto: “La Juventus deve chiudere con il botto, il Milan sogna un finale Felix, il Napoli è la grande protagonista per capire se chiuderà con il sostituto di Kvara oppure no. Certamente, nell’ultima settimana, in molti si sono incartati. Il Milan ha pareggiato il derby presentandosi in condizioni pietose tra calciatori arrivati da poco ed altri partiti due minuti prima del derby. La confusione dei rossoneri è tangibile e si capisce anche dalla gestione di Camarda. In società non sanno cosa fare ma soprattutto ognuno ha un’idea diversa dall’altro. Il vero “problema” sarà il Napoli che deve accontentare Antonio Conte e ha le ore contate. Chiudere senza esterno offensivo all’altezza di Kvara potrebbe creare un caso tra Conte e la società”. Leggi anche la rassegna stampa sulla Juventus di oggi <<<