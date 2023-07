Juve, cresce l’attesa per la sentenza UEFA: ‘La Stampa’ avverte…

Si parla di esclusione della Juve per un solo anno dalle coppe, oltre ad una pesante ammenda. Se le cose stessero davvero così, la società bianconera non farebbe alcun ricorso e di fatto la partecipazione della Fiorentina sarebbe automatica. Ciò che è certo è che il 7 agosto ci saranno i sorteggi per quanto riguarda il Play Off d'accesso.