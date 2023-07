Scontro di mercato tra Juventus e Milan (e non solo): i nomi

Secondo Jijantes e Relevo , il Barça si è riattivato per il giocatore del Real Valladolid Ivan Fresneda. Oltre ai catalani su di lui anche diversi club inglesi e tedeschi, Milan e Juventus. Il classe 2004tuttavia avrebbe già scelto il Barcellona , addirittura rifiutando un'altra offerta in attesa dei catalani.

Queste le parole del ds del club spagnolo -Fran Sanchez- sulla situazione di Fresneda: "Per il giocatore ci sono proposte verbali, non scritte. Non abbiamo ancora risposto. Si unirà al gruppo mercoledì. È un giocatore del Real Valladolid e gli abbiamo dato valore".

Oltre all'esterno Juve e Milan si stanno attivando anche per un'altra situazione. Il nome è quello di Luca Pellegrini, di proprietà della società bianconera aperta alla possibilità di concedere un altro prestito, considerando il suo desiderio di tornare alla Lazio. Ovviamente dipenderà dalla volontà di tutte le parti coinvolte e dai dettagli dell’accordo. Secondo Sky Sport i biancocelesti avrebbero contattato la Juve in questi giorni, ricevendo un’apertura alla possibilità di completare l’affare con la formula del prestito. In tutto ciò sullo sfondo resta l'interesse del Milan: secondo Sportitalia, proseguono poi i contatti con la Juventus per Luca Pellegrini, con l’ostacolo che resta l’ingaggio del giocatore.