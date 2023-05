Juve-Cremonese, le partite più iconiche: da Casiraghi a Rossi

LA MANITA Il primo appuntamento del dopoguerra tra le due squadre arriva solo nel 1985, quando la Cremonese torna in Serie A dopo decenni in cui ne è esclusa. Numero 9 della Juventus è Paolo Rossi, che in quella gara determina un fallo da rigore, della cui esecuzione si incarica Michel Platini. Risultato netto, la Signora segna come mai accaduto prima né accadrà dopo contro i lombardi: 5-1. TRAVOLGENTI I bianconeri sono travolgenti nell'ultimo Juventus-Cremonese che si gioca al Comunale, nel 1990. In soli 26 minuti Napoli, Schillaci e Alessio firmano 3 reti. Il quarto gol arriva poco dopo l'ora di gioco e lo segna il giocatore ritratto nella foto: Pierluigi Casiraghi.

L'ESORDIO IN SERIE A La partita del 1990 è speciale in particolare per un giocatore. Adriano Bonaiuti ha giocato una sola gara nella Juventus ed è proprio contro la Cremonese. Il titolare è Stefano Tacconi. La riserva trova spazio in questa domenica ed è un giorno importante: è il suo esordio in Serie A a 22 anni e lo chiude senza incassare gol. Luciano Bodini è cresciuto nell'Atalanta, ma a Cremona è arrivato in prestito e vi è stato per 3 anni. Anche lui è il vice di Tacconi. Nel 1985, in un periodo nel quale Giovanni Trapattoni lo promuove titolare, scende in campo contro la sua ex squadra, 3 giorni prima dell'importante 3-0 sulla Sparta Praga in Coppa dei Campioni".