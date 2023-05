Le probabili formazioni di Juve-Cremonese: fiducia a Iling Jr.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Siviglia in Europa League, la Juve si prepara a ospitare all'Allianz Stadium di Torino la Cremonese, match valido per la 35a giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri vorrà vincere a tutti i costi così da rimanere in zona Champions League. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.