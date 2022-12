Qatar 2022, Francia in semifinale, Rabiot è un punto fermo

Ieri la nazionale campione del mondo in carica ha battuto 2-1 l'Inghilterra, conquistando la semifinale: il bianconero ha giocato titolare

Francia avanti a Tchouameni al 17', raggiunta nella ripresa da un rigore trasformato da Kane . Il gol partita dei transalpini lo firma Giroud al 78', ma c'è ancora tempo, a una manciata di minuti dal termine, per un secondo penalty a favore dei Leoni inglesi. Lo sbaglia proprio Kane, calciandolo altissimo. Francia attesa dalla semifinale il 14 dicembre alle 20 .

41 Tocchi di palla per Rabiot, in campo dal minuto 1, 1 tiro in porta. E la gioia di giocarsi fra pochi giorni una semifinale mondiale".